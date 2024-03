© Foto: anathomy - Adobe Stock



Die Rallye am deutschen Aktienmarkt scheint sich fortzusetzen. Erstmals erreichte der deutsche Leitindex kurzzeitig die psychologisch wichtige Marke von 18.000 Punkten.Der DAX ist am Mittwochmorgen erstmals kurzzeitig über die Marke von 18.000 Punkten geklettert. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex kurzzeitig bis auf 18.001,42 Punkte, fiel dann aber wieder auf 17.980,01 Punkte (09:30 Uhr). Seit Tagen warteten die Märkte darauf, dass der DAX die Marke von 18.000 Punkten knackt. Am Dienstag scheiterte er jedoch knapp an dieser historischen Marke. Seit Jahresbeginn hat der DAX mehr als sieben Prozent zugelegt. Unterdessen warnen Analysten vor einem überkauften Markt. Thomas Altmann, …