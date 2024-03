Wie die UBM gestern mitgeteilt hat, hat sie ihre Anteile in Höhe von 33,57 Prozent am Palais Hansen an die Wiener Städtische verkauft. Heute wurde bekannt, dass sich auch Warimpex von ihren Palais-Anteilen in Höhe von 9,88 Prozent getrennt hat. Die Wiener Städtische, die seit 2007 Anteile hält, ist nun Alleineigentümerin des Palais, das sich in unmittelbarer Nähe zum Ringturm (VIG) befindet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. "Mit der Erwerbsoption bot sich uns eine einmalige Gelegenheit, das Ringstraßenjuwel zur Gänze in unser Portfolio aufzunehmen. Damit stärken wir als Wiener Städtische nicht nur unser Engagement im Immobiliensektor, sondern auch die Rendite für unsere Kund:innen", sagt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...