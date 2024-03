Bern (ots) -Ein Leben zwischen Verantwortung und Freiheit - neben seiner Leidenschaft fürs Skaten und wilde Partys mit Freunden sorgt sich der 17-jährige Gabriel allein um seinen zweijährigen Sohn Jamie. Als Gabriel sich im Rausch des Sommers in die Freundin seines besten Freundes verliebt, gerät sein Leben aus dem Gleichgewicht. Der von der SRG und SRF koproduzierte und mehrfach ausgezeichnete Spielfilm "Soul of a Beast" ist ab morgen, dem 14. März, auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Das Leben des jungen Vaters Gabriel ist eine Gratwanderung. Der 17-Jährige sorgt sich in seiner Wohnung an der Langstrasse in Zürich allein um seinen Sohn Jamie, während dessen entfremdete Mutter Zoé bei ihren Eltern an der Zürcher Goldküste lebt und nicht in der Lage ist, sich um den gemeinsamen Sohn zu kümmern. Trotz liebevoller Fürsorge für Jamie steht die Verantwortung oftmals seiner jugendlichen Freiheit mit Freunden, wilden Partys, Skaten und Drogen im Weg. Als er sich dennoch zu einer ausgelassenen Partynacht mit seinen Freunden hinreissen lässt, gibt er seinen Sohn in die Obhut einer flüchtig bekannten Prostituierten. Am Abend lernt er die Freundin Corey seines besten Freundes Joel kennen und verliebt sich Hals über Kopf in die geheimnisvolle Frau. Gefangen in einem inneren Konflikt zwischen der Loyalität gegenüber seinem besten Freund Joel, der Verantwortung für den kleinen Jamie und seinen Gefühlen für Corey gerät die Welt von Gabriel vollends ins Wanken."Soul of a Beast" von Drehbuchautor und Regisseur Lorenz Merz ("Un día y nada", "Cherry Pie") ist eine Koproduktion der SRG, SRF, der Produktionsfirmen Hesse Film GmbH, 8horses GmbH, Milan Film und The Hub Media sowie der Video-on-Demand Plattform blue+ Blue Entertainment AG. Zu sehen sind unter anderem Ella Rumpf ("Chrieg", "Die göttliche Ordnung", "Tiger Girl"), Luna Wedler ("Blue my Mind", "Je suis Karl") und Pablo Caprez ("Tatort - Zwischen zwei Welten", "Upload", "Letzte Nacht"), der für seine Rolle in "Soul of a Beast" den Schweizer Filmpreis 2022 als bester Darsteller erhielt. "Soul of a Beast" gewann ausserdem den Schweizer Filmpreis 2022 für die beste Filmmusik sowie die beste Kamera und erhielt am Locarno Film Festival 2021 im internationalen Wettbewerb eine besondere Erwähnung. Der Film ist ab morgen, dem 14. März, auf Deutsch mit französischen, italienischen und deutschen Untertiteln auf der SRG-Streaming-Plattform Play Suisse verfügbar.Pressekontakt:Medienstelle SRG SSREdi Estermannmedienstelle.srg(at)srgssr.ch / Tel. 058 136 21 21Original-Content von: SRG SSR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100014224/100916933