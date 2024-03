Aktionäre von E.ON (WKN: ENAG99) dürften am Mittwoch einen sehr erfreuten Blick ins Depot haben, denn die Papiere des Energieversorgers und DAX-Konzerns steigen um mehr als +5% auf 12,47 €. Das treibt den Kurs der Dividendenperle jetzt an. E.ON vorgestellt E.ON ist einer von Europas größten Energieversorgern. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Energienetze und Kundenlösungen. Der Konzern ist in mehreren europäischen Ländern tätig, der Hauptsitz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...