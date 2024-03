Andritz mit Rekorden und soliden Seitwärtsrenditen

Der Grazer Maschinen- und Anlagenbauer Andritz (AT0000730007) hat im Geschäftsjahr 2023 nach 2022 neuerlich das beste Jahr der Firmengeschichte absolviert und die Erwartungen der Analysten übertroffen: Der Umsatz wuchs um 15 Prozent auf 8,7 Mrd. Euro, das Konzernergebnis legte auf 504 Mio. Euro zu, wobei sich die Marge leicht auf 8,7 Prozent verbesserte. Zwar ging der Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um 8 Prozent zurück, doch stimmt ein starkes Schlussquartal mit einem Plus von 12 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum optimistisch, denn alle Bereiche außer Pulp & Paper konnten Zuwächse verbuchen. Der Vorstand schlägt daher eine Dividendenerhöhung auf 2,50 Euro für 2023 vor (2022: 2,10 Euro). Für 2026 plant Andritz einen Umsatz von mehr als 10 Mrd. Euro mit einer Marge von über 9 Prozent und eine Ausschüttungsquote von 50 bis 60 Prozent.



Discount-Strategie mit 11,3 Prozent Puffer (September)



Das Discount-Zertifikat der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ2NZ77 bietet bei einem Preis von 52,52 Euro einen Sicherheitspuffer von 11,3 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 56 Euro ergibt sich eine Renditechance von 3,48 Euro oder 12,5 Prozent p.a. Schließt die Aktie am Bewertungstag 20.9.24 unter dem Cap, erhalten Anleger einen Barausgleich in Höhe des Schlusskurses.



Discount-Strategie mit 17,3 Prozent Puffer (Dezember)



Wer längerfristig disponiert, kann beim Discounter der DZ Bank mit der ISIN DE000DJ4MNP3 zum Preis von 48,80 Euro einen Gewinn von 3,20 Euro oder 8,2 Prozent p.a. erzielen, wenn die Aktie am 20.12.24 zumindest auf Höhe des Caps von 52 Euro notiert. Barausgleich in allen Szenarien.



Bonus-Strategie mit 13,8 Prozent Puffer (März 25)



Das Bonus-Zertifikat mit Cap der Erste Bank mit der ISIN AT0000A3AVN3 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 72,50 Euro, sofern die Barriere bei 50,20 Euro (Puffer 28,6 Prozent) bis zum Bewertungstag (16.6.23) niemals verletzt wird. Beim Kaufpreis von 59,10 Euro liegt der maximale Gewinn bei 13,40 Euro, was einer Rendite von 23,2 Prozent p.a. entspricht. Kein Aufgeld!



ZertifikateReport-Fazit: Wer fundamental von Andritz und der Branche überzeugt ist, aber auf dem aktuellen Kursniveau von einer Verschnaufpause ausgeht, kann mit den Zertifikate-Strategien bereits von einem Seitwärtstrend profitieren und leichtere Kursschwächen komfortabel aussitzen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Andritz-Aktien oder von Anlageprodukten auf Andritz-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.



Autor: Thorsten Welgen