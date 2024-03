Die Lufthansa nahm am Mittwoch, trotz des fortlaufenden Streiks des Kabinenpersonals in München, die Tarifgespräche mit der Gewerkschaft Verdi wieder auf. Allerdings hat die Gewerkschaft für den folgenden Donnerstag bereits zu erneuten Warnstreiks aufgerufen.Die Streiks, welche die Luftsicherheitskräfte an fünf deutschen Flughäfen umfassen, sollen im Verlauf der Nacht beginnen und die Flughäfen Hamburg, ...

