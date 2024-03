© Foto: picture alliance/dpa | Oliver Berg



Eigentlich läuft es gar nicht gut bei Bayer. Die negativen Nachrichten wollen nicht abreißen. Ein Analyst könnte ein Lächeln in die Gesichter der Bayer-Aktionäre zaubern. Zunächst hat die nächste Bank das Kursziel für die Bayer-Aktie gekappt. Berenberg belässt die Einstufung auf "Hold" und senkt das Kursziel für Bayer von 34 auf 30 Euro. "Die Erwartungen an den Agrarchemie- und Pharmakonzern sind niedrig und die Herausforderungen bekannt", schrieb Analyst Sebastian Bray in einer aktuellen Studie. "Rechtsstreitigkeiten, sinkende Preise für Agrarprodukte und der Verlust von Exklusivität von umsatzstarken Medikamenten sind die Probleme", fügte er hinzu. Trotzdem scheine der neue Konzernchef …