Gräfelfing (ots) -- Diskutiert wird welche Rolle der "Nicotine Flux" verschiedener Tabak- und Nikotinerzeugnisse bei der Nikotinabgabe hat und inwieweit dies eine Rolle in Bezug auf eine Schadensminderung hat.Auf dem diesjährigen neunten PharmTox Summit der Deutschen Gesellschaft für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie (DGPT) diskutieren vom 13. bis 15. März 2024 internationale Fachexpertinnen und -experten aktuelle Herausforderungen in den pharmakologischen Grundlagen und der angewandten Forschung. Mit dabei ist auch die Wissenschaftlerin Dr. Carrie Wade von Philip Morris International (PMI), die in ihrer Laufbahn umfangreiche Studien über verschiedene Aspekte des Tabakkonsums durchgeführt hat. Dr. Wade hält auf dem Summit einen Vortrag über die Erkenntnisse im Bereich des "Nicotine Flux". Der sogenannte "Nicotine Flux" bezieht sich auf die Menge an Nikotin, die in einem bestimmten Zeitraum abgegeben wird.Studien sollen dazu beitragen, das Verständnis für Nikotin und dessen Eigenschaften zu verstehen. Die Betrachtung des "Nicotine Flux" gilt dabei auch als Werkzeug im Rahmen der Tabakregulierung, da hier neben der Nikotinmenge in einem Produkt auch die Nikotinabgabe pro Zeiteinheit betrachtet wird. Die Erfassung des "Nicotine Flux" in der Produktbeschreibung soll aussagekräftigere Vergleiche zwischen den Nikotinemissionen eines Produkts und der Nikotinbelastung der Verbraucherinnen und Verbraucher ermöglichen. Der bisherige Vergleich alleinig über die Menge des Nikotins ist demgegenüber wenig aussagekräftig.Philip Morris forscht und entwickelt seit 2008 ein Portfolio an verbrennungsfreien und damit schadstoffreduzierten Produktalternativen für Raucherinnen und Raucher, die sonst weiter rauchen. Für diese schadstoffreduzierten Alternativen sind regulatorische Standards für die Nikotinabgabe erforderlich. Derzeit wird jedoch lediglich die Nikotinkonzentration betrachtet, während Regelungen für den "Nicotine Flux" debattiert werden. Diese und weitere Zusammenhänge wird Dr. Carrie Wade in ihrem Vortrag beleuchten. Darüber hinaus geht sie auf die notwendige Berücksichtigung der Nikotinaufnahme im Körper, in Abhängigkeit von verschiedenen Produkttypen, ein."Der wichtigste Faktor im Zusammenhang mit dem "Nicotine Flux" ist die Dauer des Konsums", sagt Dr. Carrie Wade, Senior Manager Global Scientific Engagement, von Philip Morris International. "Darüber hinaus gibt es verschiedene Faktoren, die den "Nicotine Flux" beeinflussen, wie die Nikotinkonzentration, die Geräteeigenschaften, die Nutzungs- oder Inhalationsdauer."Für Philip Morris International sind wissenschaftliche Objektivität und Transparenz Grundprinzipien der Forschung, daher teilt das Unternehmen Forschungsergebnisse nicht nur mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, sondern auch mit der interessierten Öffentlichkeit und Medien. Nikotin hat eine abhängigkeitsfördernde Wirkung, ist aber nicht primär verantwortlich für die rauchbedingten Krankheiten. Es sind die Schadstoffe, die aus der Verbrennung des Tabaks entstehen, die schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben.Über Philip Morris International Inc. (PMI)PMI ist ein international führendes Tabakunternehmen, das sich für eine rauchfreie Zukunft einsetzt. Seit 2008 hat PMI mehr als 10,5 Mrd. USD in die Entwicklung, wissenschaftliche Untermauerung und Markteinführung innovativer rauchfreier Produkte investiert.Über die Philip Morris GmbH (PMG)Die 1970 in Deutschland gegründete Philip Morris GmbH ist ein Unternehmen von PMI. Mit einem Marktanteil von 37 Prozent im Jahr 2021 ist das Unternehmen bereits seit 1987 Marktführer auf dem deutschen Zigarettenmarkt. Das derzeitige Produktportfolio besteht hauptsächlich aus Zigaretten und rauchfreien Produkten wie Tabakerhitzern.