Edelmetalle aus Kolumbien: Mit der Aktie von Collective Mining liegen Sie goldrichtig

Anzeige / Werbung

Das Unternehmen hat inzwischen einen großen strategischen Investor gewonnen und verfügt über 28 Millionen US-Dollar auf dem Bankkonto.

Liebe Leserinnen und Leser,

Kolumbien ist ein äußerst attraktives Standort für Bergbauaktivitäten, da es eine schnelle Genehmigungszeit von nur 10 Monaten bietet. Im Vergleich dazu dauert es in den USA im Durchschnitt 15 Jahre, um eine Bergbaugenehmigung zu erhalten. Dies macht Kolumbien zu einem äußerst attraktiven Standort für Bergbauunternehmen.

Das Land verfügt über eine Fülle von unerforschten Bergbauvorkommen, da es aufgrund von Sicherheitsbedenken in den 80er- und 90er-Jahren nicht von der damaligen Explorationswelle profitiert hat. Dies bedeutet, dass es viele Chancen für Bergbauunternehmen gibt, große Lagerstätten zu entdecken und zu erschließen.

Die Region Caldas in Kolumbien, in der das Bergbauunternehmen Collective Mining (WKN A3C88F) aktiv ist, ist auch bekannt für ihren Kaffeeanbau und ihre hohe Bildungsrate. Dadurch ist ein Pool hochqualifizierter Arbeitskräfte verfügbar, was die Rekrutierung und den Erhalt von Fachkräften erleichtert.

Die geologische Vielfalt und das ungenutzte Potenzial machen Kolumbien zu einem äußerst attraktiven Standort für Bergbauaktivitäten.

Auch deshalb hat sich unsere heutige Neuvorstellung Collective Mining zwei sehr vielversprechende Projekte in Kolumbien, im produktiven "Middle Cauca"-Gürtels im Westen Zentralkolumbiens, gesichert:

Collective Mining (WKN A3C88F) hat seine Wurzeln in Continental Gold, einem erfolgreichen Unternehmen, das 2020 verkauft wurde. Collective Mining (WKN A3C88F) konzentriert sich auf die Suche nach großen Gold-, Silber- und Kupfervorkommen in Kolumbien. Das Unternehmen hat bereits vielversprechende Bohrergebnisse erzielt und strebt an, in diesem Jahr mindestens 40.000 Meter zu bohren.

Jochen Staiger von Commodity TV hatte auf der PDAC 2024 die Möglichkeit Executive Chairman Ari Sussman zu interviewen und hat ihn unter anderem gefragt, ob er den enormen Erfolg von Continental Gold wiederholen möchte!

Zur Info:

Ari Sussmann war Gründer, Chief Executive Officer und Direktor von Continental Gold unter seiner Führung von sammelte das Unternehmen fast 1 Milliarde $ auf und entdeckte mehr als 11 Millionen Unzen hochgradiges Gold und Silber auf dem Projekt Buriticá in Antioquia (ebenfalls in Kolumbien). Nach Abschluss des Baus der Mine Anfang 2020 wurde das Unternehmen an Zijin Mining, eines der weltweit größten diversifizierten Bergbauunternehmen, für einen Gesamtbetrag von rund 2 Milliarden C$ verkauft.

Collective Mining: Großes Explorationsprogramm im Jahr 2024 zur Entdeckung neuer Porphyrziele

Wie wir erfahren haben plant Collective Mining (WKN A3C88F), im laufenden Kalenderjahr 2024 über 40.000 Meter zu bohren, wobei sie etwas über 1 Million US-Dollar pro Monat ausgeben werden. Das Unternehmen verfügt derzeit über etwa 28 Millionen US-Dollar an Bargeld und ist somit gut finanziert, ohne zusätzliche Gelder benötigen zu müssen.

Das Guayabales-Projekt ist das Flaggschiffprojekt von Collective Mining und befindet sich in der Region Caldas, Kolumbien.

Das Flaggschiffprojekt Guayabales

Das Projekt Guayabales befindet sich im ertragreichen Mineralgürtel "Middle Cauca" in Kolumbien. Die Explorationslizenz des Unternehmens befindet sich an der Westseite der Panamericana und befindet sich neben dem mehrere Millionen Unzen schweren Marmato-Projekt von Aris Mining, das sich derzeit im Bau befindet.

Quelle: Collective Mining

Hier handelt es sich um ein bisher unberührtes und undurchbohrtes Gebiet, das aufgrund seiner geologischen Vorteile äußerst attraktiv für Bergbauaktivitäten ist. Das Projekt umfasst mehrere Entdeckungen und zeigt vielversprechende Ergebnisse, die darauf hinweisen, dass es sich um ein potenziell bedeutenden Goldcamp handeln könnte.

Das Unternehmen hat mehrere Entdeckungen hervorgebracht, darunter das Apollo-Projekt, das Olympus-Deeps-Projekt und das Trap-Projekt. Alle diese Entdeckungen weisen auf bedeutende Mineralisierungen hin, wobei das Apollo-Projekt besonders herausragt.

Bohrungen im Gange (mehrere Bohrgeräte)

Das Apollo-Ziel ist durch die Entdeckung "Apollo Porphyr" verankert, die bis dato die wichtigste Entdeckung des Unternehmens ist. Obwohl das Entdeckungsloch im Porphyrsystem erst im Juni 2022 bekannt gegeben wurde, wurde das System bereits in einem großen Gebiet mit Bohrungen getestet, das in alle Richtungen für eine Erweiterung offenbleibt.

Mit Bohrungen von über 40.000 Metern im laufenden Jahr ist Collective Mining (WKN A3C88F) bestrebt, die Ressourcenschätzung voranzutreiben und weitere Entdeckungen zu machen.

Die daraus resultierenden Analyseergebnisse werden regelmäßig veröffentlicht, vor kurzem erst gab das Unternehmen 560,05 Metern mit 1,83 g/t Goldäquivalent auf dem Apollo-Ziel bekannt.

Bitte klicken Sie hier, um sich ein Video anzusehen, das von David Reading, Sonderberater des Unternehmens und QP gemäß NI 43-101, moderiert wird, um Abschnitte des Kerns aus Bohrloch APC-93 zu überprüfen.

Wenn Sie obigem Link gefolgt sind, haben Sie erfahren das im Porphyrsystem Apollo eine mächtige Zone mit hochgradiger und kontinuierlicher Mineralisierung durchteuft wurde, deren Analyseergebnisse wie folgt aussehen:

560,05 Meter @ 1,83 g/t Goldäquivalent ab 127,25 Meter, einschließlich:

112,00 Meter @ 4,52 g/t Goldäquivalent ab 219,60 Meter und

110,75 Meter @ 2,73 g/t Goldäquivalent ab 396,90 Meter

Dieser Abschnitt bei Apollo ist die siebtgrößte hochgradige Akkumulation, die das Unternehmen bis dato gebohrt hat, mit durchschnittlich 1.026 g/t Goldäquivalent auf Gramm-x-Meter-Basis.

Diese geologischen Vorteile des Guayabales -Projekts, gepaart mit der Erfolgsgeschichte von Collective Mining bei der Entdeckung und Erschließung neuer Lagerstätten, machen dieses Projekt zu einem aussichtsreichen und wichtigen Bestandteil des Unternehmensportfolios.

Die Infrastruktur ist ausgezeichnet, da das Unternehmen nur zwei Kilometer von der Panamericana entfernt liegt. Es gibt auch zuverlässige Stromversorgung durch Wasserkraftwerke, da Kolumbien über viele Wasserressourcen verfügt. Darüber hinaus ist Collective Mining (WKN A3C88F) in unmittelbarer Nähe anderer namhafter Bergbauunternehmen wie ARS Gold und Grupo de Bullet, was auf das riesige Potenzial der Region hinweist.

Collective Mining (WKN A3C88F) nennt aber noch ein zweites sehr aussichtsreiches Projekt sein Eigen, das San Antonio-Projekt welches nur vier Kilometer östlich des unternehmenseigenen Guayabales-Projektes beheimatet ist:

Das San Antonio-Projekt

Wie schon erwähnt liegt das San Antonio-Projekt vier Kilometer östlich des Guayabales-Projekts und wird von der Panamericana (Panamerikanische Autobahn) durchquert. Die Panamericana erstreckt sich von Norden nach Süden durch Kolumbien und bietet eine ausgezeichnete Anbindung an verschiedene Bergbauprojekte. Darüber hinaus gibt es entlang dieser Autobahn eine zuverlässige Stromversorgung, da Kolumbien seinen gesamten Strom aus Wasserkraft generiert.

Quelle: Collective Mining

Intensive Explorationen führten dazu, dass drei Porphyr- und Porphyr-verwandte Ziele identifiziert wurden. Diese Ziele heißen Pfund, Dollar und COP.

San Antonio liegt ideal in einem etablierten Bergbaugebiet, da im Umkreis von mehreren Kilometern um das Projekt zehn vollständig genehmigte Minen in Betrieb sind.

Erweiterte Oberflächenarbeiten auf dem San Antonio-Projekt schreiten voran, wobei sich die vorläufige Exploration auf die Primärmetalle Kupfer, Gold und Silber beschränkt.

Auch hier ist das Unternehmen ist bestrebt, die Ressourcenschätzung voranzutreiben und weitere Entdeckungen zu machen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Mit Collective Mining liegen Sie goldrichtig

Wie Sie in dieser Neuvorstellung erfahren haben ist Collective Mining (WKN A3C88F) ein vielversprechendes Bergbauunternehmen, das auf dem Erfolg von Continental Gold aufbaut. Das Team von Collective Mining war zuvor für den Verkauf von Continental Gold im Jahr 2020 verantwortlich, was dem Unternehmen etwa 2 Milliarden US-Dollar einbrachte. Dies unterstreicht die Erfahrung und den Erfolg des Teams im Bereich Bergbau in Kolumbien.

Das Unternehmen hat bereits vielversprechende Bohrergebnisse erzielt und plant, in diesem Jahr weiter intensiv zu bohren. Mit seinen Projekten Guayabales und San Antonio, die Teil eines großen Porphyrsystems sind, hat Collective Mining das Potenzial, eine bedeutende Ressource zu entwickeln.

Die gute Infrastruktur und die starke Präsenz anderer Bergbauunternehmen in der Region unterstreichen die Attraktivität des Standorts.

Inzwischen hat das Unternehmen einen großen strategischen Investor gewonnen und verfügt über 28 Millionen US-Dollar auf dem Bankkonto.

Mit dieser starken finanziellen Position und einemvollfinanzierten großen Bohrprogramm in diesem Jahr ist Collective Mining (WKN A3C88F) gut positioniert, um in der Bergbaubranche in Kolumbien Erfolge zu erzielen.

Kein Wunder also das die Unternehmensführung sowie Insider von Collective Mining (WKN A3C88F) stark mit dem Unternehmen verbunden sind und rund 40% der ausgegebenen Aktien des Unternehmens besitzen.

All diese Fakten haben PI Financial, einer der führenden kanadischen privaten Investmenthäuser, dazu bewogen eine Kaufempfehlung für Collective Mining auszusprechen mit Kursziel 8,30 CAD

Wir haben dem nichts hinzuzufügen, wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben wie immer mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Siewww.collectivemining.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Collective Mining wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Der Vermittler hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

Webseite: www.mining-investor.com

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA21146A1084,XD0002058432,CA19425C1005