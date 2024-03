Wer gerne mit Paypal bezahlt, sollte aufmerksam sein: Aktuell kursiert eine Phishing-Masche, die Nutzer:innen des Payment-Dienstleisters ins Visier nimmt. Das musst du darüber wissen. Von "höchster Wichtigkeit" sei es, dass Nutzer:innen ihre persönlichen Daten "überprüfen und aktualisieren", nur so könne der "Schutz dieser Informationen und die fortwährende Qualität [des] Services" gewährleistet werden - es klingt dringlich, was da in einer Mail ...

Den vollständigen Artikel lesen ...