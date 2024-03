Carmignac hat Andreas Metzen für das institutionelle Geschäft in Deutschland und Österreich verpflichtet. Das Unternehmen baut seine Präsenz in diesem Geschäftsfeld aus. Insbesondere mit spezialisierten Produkten will man die Anlageanforderungen von institutionellen Kunden erfüllen. Andreas Metzen wird künftig als Business Development Director für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich für Carmignac tätig sein. In der neu geschaffenen Position soll er sowohl für das Management der ...

