NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal anlässlich der Beteiligung an Vallourec auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Mit dem 28-Prozent-Anteil am Röhrenhersteller stärke der Stahlproduzent das Engagement in der Stahlverarbeitung und die Wertschöpfungskette, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Pro forma dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) von ArcelorMittal 2024 durch den Deal um rund 150 Millionen Euro steigen./bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2024 / 03:11 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: LU1598757687

