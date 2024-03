Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5487/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #608: - ATX am DAX 18.000 Tag etwas fester- AT&S und RBI gesucht- News: Post, Flughafen Wien, Frequentis, UBM, Warimpex, VIG, Telekom Austria- DAX 18.000 und Christian Lindner Idee als Vorbild für seinen Kumpel Magnus Brunner? Der ATX braucht nur einen positiven Trigger.- weiter gehts im Podcast Links: - Börsenradio Live-Blick 13/3: DAX 18.000, Zalando mit Zauberwort 17% fester, Baader Bank sieht weitere Upside, auch E.On markant stärker. Hören: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...