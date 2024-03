EQS-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Jahresergebnis

Müller - Die lila Logistik SE: EBIT und Umsatz im Geschäftsjahr 2023 übertreffen Prognose



13.03.2024 / 12:30 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Schlagwort: Prognoseänderung Müller - Die lila Logistik SE EBIT und Umsatz im Geschäftsjahr 2023 übertreffen Prognose Besigheim, den 13. März 2024 - Die Gesellschaft erwartet nach vorläufiger Aufstellung des Jahresabschlusses für den Konzern der Müller - Die lila Logistik SE für das Geschäftsjahr 2023 ein Betriebsergebnis (EBIT) von rund 6,9 Mio. EUR, das damit über dem bisher prognostizierten Korridor von 3,9 bis 5,2 Mio. EUR liegt. Der Konzernumsatz der Müller - Die lila Logistik SE (ISIN DE0006214687) im Geschäftsjahr 2023 wird rund 260 Mio. EUR betragen und damit ebenfalls über dem bisher prognostizierten Korridor von 243 bis 254 Mio. EUR liegen. Die Ursache für die verbesserte Ergebnisentwicklung liegt in erster Linie in einem über den Erwartungen liegenden 4. Quartal des Jahres 2023. Die Angaben stehen unter dem Vorbehalt der weiteren Erstellung des Jahresabschlusses und der Prüfung durch den Abschlussprüfer. Das Betriebsergebnis (EBIT=earnigs before interest and taxes) ist definiert als Konzernergebnis vor Steuern minus Zinserträge zuzüglich Finanzierungsaufwendungen abzüglich Beteiligungsergebnis. Müller - Die lila Logistik SE

Ferdinand-Porsche-Straße 6

74354 Besigheim

ISIN DE0006214687 Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Mitteilende Person: Rupert Früh, Geschäftsführender Direktor - CFO









