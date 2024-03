In den kommenden vier Jahren werden in 74 Kommunen in den niederländischen Provinzen Nordholland, Flevoland und Utrecht bis zu 35.000 neue öffentliche Ladepunkte errichtet. Der Rollout soll noch in diesem Jahr beginnen und spätestens 2028 abgeschlossen sein. Bei einer Ausschreibung der E-Mobilitäts-Projektagentur MRA-Elektrisch handelt es sich um öffentliche AC-Ladesäulen. Drei Anbieter konnten sich durchsetzen: Ubitricity, Vattenfall InCharge und ...

