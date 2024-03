Das für die öffentlichen Parkplätze am Flughafen Brüssel verantwortliche Unternehmen Interparking nimmt seit Anfang dieses Monats schrittweise 700 neue Ladestationen in Betrieb. Mit diesem Schritt wird die bestehende Ladeinfrastruktur am Flughafen von zuvor 50 Lademöglichkeiten auf insgesamt 750 massiv erhöht. "Die Installation dieser Ladestationen ist eine wichtige Investition, um den Bedürfnissen der Passagiere und des Personals gerecht zu werden", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...