Adidas hat am Mittwoch seinen ersten Jahresverlust seit über drei Jahrzehnten vermeldet und vor einem weiteren Umsatzrückgang in Nordamerika gewarnt. Wie ernst ist es?Dies spiegelt die Herausforderungen seit der Trennung von Kanye West und dem Verkaufsstopp der Yeezy-Sneaker-Linie wider. CEO Bjorn Gulden, der die Führung im vergangenen Jahr übernahm, versuchte, durch den Wiederverkauf von Yeezy-Sneakern Lagerbestände zu reduzieren und gleichzeitig Klassiker wie Samba und Gazelle zu bewerben. Gulden sagte: "Wenn auch bei weitem nicht gut genug, so endete das Jahr doch besser, als ich zu Beginn des Jahres erwartet hatte." Die Schwäche in Nordamerika wird voraussichtlich anhalten, mit einem …