Die HelloFresh-Aktie (WKN: A16140) ist am Freitag in der vergangenen Woche massiv unter Druck geraten und hat seitdem rund -40% des eigenen Wertes verloren. Doch wie geht es jetzt weiter mit dem MDAX-Konzern? Das sagen die Analysten zu dem Papier. HelloFresh vorgestellt HelloFresh mit Sitz in Berlin ist ein Anbieter sogenannter "Kochboxen". Das sind Pakete mit vorbereiteten Zutaten, vorwiegend aus lokalem Anbau, und einem Rezept. Diese können von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...