Nasdaq Stockholm AB: Change of market segment for instruments issued by Nordea Bank Abp

As from March 14, 2024, the market segment for the instruments specified below will change from CPH Leverage Certificates to CPH Leverage Certificates Extend E. The ISIN codes will remain unchanged. ISIN Long name Current Market New Market Segment as of Segment effective date US0079031078-I BEAR AMD X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US0079031078-I BULL AMD X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BEAR AMD X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BULL AMD X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BEAR AMD X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BULL AMD X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BULL AMD X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BEAR AMD X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BEAR AMD X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0079031078-I BEAR AMD X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US01609W1027-I BEAR BABA X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US01609W1027-I BEAR BABA X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D5 Certificates Extend E US01609W1027-I BEAR BABA X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D5 Certificates Extend E US01609W1027-I BEAR BABA X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US01609W1027-I BULL BABA X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D5 Certificates Extend E US01609W1027-I BULL BABA X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D5 Certificates Extend E US01609W1027-I BULL BABA X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US01609W1027-I BULL BABA X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BULL GOOGLE X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BULL GOOGLE X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BULL GOOGLE X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US02079K1079_I BULL GOOGLE X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US02079K1079_I BEAR GOOGLE X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BULL AMAZON X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BULL AMAZON X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BULL AMAZON X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BEAR AMAZON X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0231351067-I BULL AMAZON X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US0378331005-I BULL APPLE X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BULL APPLE X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US0378331005-I BULL APPLE X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BEAR APPLE X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US0378331005-I BULL APPLE X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BULL FACEBOOK X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BULL FACEBOOK X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BULL FACEBOOK X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BULL FACEBOOK X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US30303M1027-I BEAR FACEBOOK X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US4581401001-I BULL INTEL X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US4581401001-I BULL INTEL X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BULL INTEL X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BULL INTEL X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BEAR INTEL X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US4581401001-I BULL INTEL X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BULL MASTERCARD X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BULL MASTERCARD X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL X10 NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BULL MASTERCARD CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL X10 NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BEAR MASTERCARD X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US57636Q1040-I BULL MASTERCARD X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BULL MICROSOFT X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BULL MICROSOFT X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US5949181045-I BULL MICROSOFT X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5949181045-I BEAR MICROSOFT X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US5949181045-I BULL MICROSOFT X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BULL MICRON X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BULL MICRON X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US5951121038-I BULL MICRON X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US5951121038-I BEAR MICRON X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US5951121038-I BULL MICRON X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US64110L1061-I BEAR NETFLIX X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US64110L1061-I BEAR NETFLIX X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US64110L1061-I BEAR NETFLIX X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US64110L1061-I BULL NETFLIX X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US64110L1061-I BULL NETFLIX X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US64110L1061-I BULL NETFLIX X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US64110L1061-I BEAR NETFLIX X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US67066G1040-I BULL NVIDIA X10 CPH Leverage CPH US67066G1040-I BEAR NVIDIA X3 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X2 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D1 Certificates Extend E US67066G1040-I BULL NVIDIA X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BULL NVIDIA X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BULL NVIDIA X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X10 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BULL NVIDIA X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X8 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X5 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E US67066G1040-I BEAR NVIDIA X4 CPH Leverage CPH Leverage Certificates NTERNAL NORDNET D Certificates Extend E