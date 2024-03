Original-Research: Netfonds AG - von Montega AG



13.03.2024

Kursziel: 67,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Netfonds (über)trifft FY-Guidance und traut sich auch 2024 zweistelliges Wachstum zu



Netfonds hat jüngst die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet und seine FY-Guidance sowie unsere darüberliegenden Erwartungen auf der Top Line übertroffen, während das EBITDA leicht unter dem Vorjahr sowie unseren Prognosen lag. Aufgrund des guten Kapitalmarktumfelds und der guten Asset-Entwicklung traut sich das Hamburger Fintech auch 2024 ein zweistelliges Umsatzwachstum zu.

[Tabelle]



Zweistelliges Umsatzwachstum in allen Segmenten erreicht: Gemäß vorläufiger Zahlen konnten die beiden angestammten Geschäftsbereiche Wholesale und Regulatory & Technology ihre Erlöse um mehr als 10% yoy steigern. Das kleinere Segment Versicherungen konnte dabei strategiegemäß überproportional um rund 15% yoy zulegen. Insgesamt wuchs der Brutto-Umsatz auf 197,0 Mio. EUR (+11,7% yoy). Ebenso stieg das administrierte bzw. das verwaltete Vermögen durch Zuflüsse und die positive Kapitalmarktentwicklung um 10,7% yoy auf den Rekordwert von 23,8 Mrd. EUR bzw. 3,2 Mrd. EUR. Für 2024 erwartet Netfonds erneut ein zweistelliges Umsatzwachstum und will Mitte Mai eine detaillierte FY-Prognose veröffentlichen.

Abschlussquartal leicht unter Vorjahr: Traditionell stellt das Q4 das ergebnisseitig wichtigste Quartal des Jahres dar. So wurde auch 2023 knapp die Hälfte des FY-EBITDA in Q4 erzielt. In Bezug auf den Netto-Umsatz, der u.E. als eigentliche Top Line des Unternehmens angesehen werden kann, verzeichnete NF4 einen leichten Rückgang um 2,7% yoy auf 10,9 Mio. EUR. Auch das EBITDA lag mit 3,0 Mio. EUR leicht unter dem starken Vorjahreswert von 3,4 Mio. EUR. Im FY stand ein EBITDA i.H.v. 6,2 Mio. EUR in den Büchern (Vj.: 6,5 Mio. EUR; -4,6% yoy), wobei der Vorstand für 2024 eine 'starke Steigerung' des gleichen und einen Rohertrag von 'deutlich über 40 Mio. EUR' avisiert.



Recap - Mittelfrist-Guidance unterstreicht Potenzial: Unsere Prognosen sehen mittelfristig weiterhin knapp zweistellige Wachstumsraten bei einer unterproportionalen Kostensteigerung vor. So prognostizieren wir für 2026 ein EBITDA von 16,2 Mio. EUR, was einer Steigerung von 161% in drei Jahren entspricht. Auf dieser Basis ist die Aktie mit einem EV/EBITDA 2026e von 6,2x für ein Fintech-Plattformgeschäftsmodell u.E. zu günstig bewertet. Das Management geht in seiner aktuellen Mittelfrist-Guidance (aus H2/23) von einem höherem Umsatz- und Ergebniswachstum aus (EBITDA NF4: 23,0 Mio. EUR vs. MONe: 16,2 Mio. EUR), sodass sich im Management-Szenario ein noch attraktiveres Bewertungsniveau von 4,3x EV/EBITDA 2026e ergibt.

Fazit: Netfonds hat in 2023 ein erfreuliches Umsatz- und Asset-Wachstum erzielen können. Angesichts der seit Jahresbeginn guten Kapitalmarktentwicklung dürfte das Unternehmen gut in 2024 gestartet sein. Mit den avisierten überproportionalen Zuwächsen im Bereich Versicherungen und der Vermögensverwaltung trauen wir dem Unternehmen 2024 auch ergebnisseitig eine deutliche positive Entwicklung zu. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/29139.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



