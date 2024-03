Der Bitcoin-Kurs erreicht wieder beinahe täglich neue Höchststände. Erst heute wurde mit mehr als 73.000 Dollar ein neues Allzeithoch erreicht. Die Prognosen, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf 100.000 Dollar steigen wird, scheinen inzwischen eher konservativ. Schon ein weiterer Monat wie der Februar würde reichen, um diese Hürde zu nehmen. Viele Experten haben ihre Kursziele inzwischen bereits erhöht. In bullishen Szenarien soll der Kurs auf über 500.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres steigen. Auch ChatGPT ist der Meinung, dass ein Bitcoin schon heuer 150.000 Dollar kosten würde.

Das müsste passieren

Erklärt man ChatGPT die aktuelle Lage, dass der Bitcoin-Kurs bereits auf über 73.000 Dollar gestiegen ist und vor zwei Monaten Spot Bitcoin ETFs zugelassen wurden, kommt die KI schnell zu dem Entschluss, dass sich das auch in Zukunft noch positiv auf den Kurs auswirken könnte. Auch das bevorstehende Halving wird als äußerst bullish eingestuft. Unter gewissen Umständen könnte der Kurs laut ChatGPT heuer noch auf 150.000 Dollar steigen. Die meisten Bedingungen, die genannt werden, sind auch bereits eingetreten oder unterwegs.

(ChatGPT über Bitcoin - Quelle: Open AI)

So nennt die KI von Open AI als Voraussetzung für eine solche Rallye die Erholung der globalen wirtschaftlichen Lage, die bereits zu beobachten ist. In den USA und in Europa werden bereits in diesem Jahr Zinssenkungen erwartet, was sich positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken dürfte. Auch die technologischen Fortschritte werden immer mehr zum Thema, da die Bitcoin-Blockchain inzwischen immer vielseitiger wird, wie sich zum Beispiel durch die Ordinals zeigt, die die Netzwerkaktivität extrem in die Höhe getrieben haben.

Auch die Adaption bei institutionellen Anlegern kann durch die Spot Bitcoin ETFs in den USA vorangetrieben werden. Es ist gerade einmal zwei Monate her, dass die börsengehandelten Fonds zugelassen wurden und schon jetzt brechen diese alle Rekorde. Das könnte über die nächsten Monate auch Banken, Versicherungsgesellschaften und viele weitere Unternehmen dazu bringen, in das digitale Gold zu investieren.

(ChatGPT über Bitcoin - Quelle: Open AI)

Auch der regulatorischen Klarheit ist man zumindest inzwischen bei Bitcoin in den USA etwas näher gekommen. Auch wenn die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC immer noch versucht, die meisten Kryptowährungen als Wertpapiere einzustufen und strenger zu regulieren, ist Bitcoin von diesen Maßnahmen bisher ausgenommen. Die Mainstream-Akzeptanz dürfte auch durch die steigenden Kurse wieder vorangetrieben werden, sodass davon auszugehen ist, dass in den nächsten Monaten noch zahlreiche Unternehmen ankündigen werden, dass sie Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren.

Der wichtigste Punkt, den ChatGPT nennt, ist natürlich das bevorstehende Halving. Auch wenn die große Rallye diesmal schon früher angefangen hat, ist davon auszugehen, dass der Kurs im Anschluss nochmal steigt, da die Mehrheit der Marktteilnehmer erwartet, dass es so kommen wird. Vergangene Daten haben das bereits mehrfach gezeigt, wodurch es auch diesmal wieder zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen könnte.

Die Chancen, dass der Bitcoin-Kurs noch in diesem Jahr auf 150.000 Dollar steigt, stehen also gut. Dennoch setzen auch viele Investoren bereits verstärkt auf Altcoins, da in der Vergangenheit nach der Bitcoin-Rallye die Altcoin Season begonnen hat, in der viele Coins mit niedrigerer Marktkapitalisierung ihren Wert um das 10- bis 100-fache steigern konnten. Daher setzen Anleger inzwischen auch vermehrt auf den neuen Green Bitcoin ($GBTC), der schon kurz vor einer solchen Kursexplosion stehen könnte.

Jetzt mehr über Green Bitcoin erfahren.

Fast 4 Millionen Dollar: Green Bitcoin Nachfrage explodiert

Bei Green Bitcoin ($GBTC) handelt es sich um eine neue Kryptowährung, die derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gelistet wurde. Ein so früher Einstieg kann sich als äußerst gewinnbringend erweisen. Ethereum (ETH) hat im Presale vor der Markteinführung noch 0,31 Dollar gekostet und notiert inzwischen bei über 4.000 Dollar. Das macht schnell deutlich, dass sich ein früher Einstieg am Kryptomarkt lohnen kann.

Auch wenn Green Bitcoin nicht die zweitgrößte Kryptowährung der Welt werden wird, gehen Analysten davon aus, dass der Kurs nach dem Vorverkauf zumindest um das 10-fache steigen könnte. Schon während des Presales werden mehrere Preiserhöhungen durchgeführt, was für frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Launch bedeutet.

(Green Bitcoin ICO - Quelle: Green Bitcoin)

Innerhalb kürzester Zeit haben Investoren Token im Wert von 3,8 Millionen Dollar gekauft. Aufgrund der aktuellen Dynamik dürfte es nicht mehr lange dauern, bis der Vorverkauf endet und $GBTC an den Kryptobörsen gelistet wird. Green Bitcoin vereint die Vorteile von Ethereum und die Reichweite der Marke "Bitcoin" in einem Projekt, sodass der $GBTC-Token mit einer Staking-Funktion ausgestattet ist und mit deutlich niedrigerem Energiebedarf als Bitcoin auskommt. Ein Konzept, das nicht nur Anleger begeistert, sondern auch Experten zu der Annahme führt, dass sich der Kurs nach dem Launch schnell vervielfachen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und Green Bitcoin im Presale kaufen.



