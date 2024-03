Zalando mit Gewinnsprung, Aktie schießt hoch & kostenloses Webinar am Abend

Werbung







Trotz der Umsatzsenkung erhöht Zalando den Nettogewinn. Investoren sind überzeugt, die Zukunft wird durch gute Wachstumsprognosen beleuchtet.



Der Online-Modehändler hat heute Morgen den Markt positiv überrascht. Im vergangenen Jahr ist der Anzahl der Kunden aufgrund der Konsumzurückhaltung und den schwierigen Wirtschaftsbedingungen gefallen. Dies hat eine Senkung der Umsatzerlöse um 1,9% ausgelöst, jedoch ist die Firma viel effizienter geworden. Die EBIT-Kennzahl hat sich auf 190,9 Mio. verdoppelt und die Marge beträgt jetzt 1,9%, 1,1 Prozentpunkte mehr als im vorletzten Jahr.



Nach einigen Jahren ohne überdurchschnittlichem Erfolg haben die Berliner eine aktualisierte Strategie eingesetzt. Laut den Prognosen der Firma wird eine ambitionierte durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsrate von 5-10% bis 2028 erwartet. Das Ziel ist, in 2028 eine bereinigte EBIT-Marge von 6-8% zu erzielen, jetzt liegt sie ungefähr bei 3,5%.



Der Markt hat mit großer Freude reagiert, die Aktie steigt heute mehr als 13%.









Quelle: HSBC