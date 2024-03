VIG CFRO Liane Hirner im börsenradio-Interview zum abgelaufenen Jahr: "2023 war ein gutes Jahr. Die Hälfte unseres Prämienwachstums ist organisch, die andere Hälfte sind inflationsbedingte Anpassungen. Wir haben Zukäufe getätigt und Gesellschaften hineinkonsolidiert. Was den Kapitalmarkt betrifft war das Jahr 2023 besser als 2022. Die Zinsen sind gestiegen und wir haben auch ein besseres Kapitalanlage-Ergebnis."Zu den Schäden aufgrund von Naturkatastrophen: "In 2023 hatten wir wetterbedingte Schäden in Höhe von 340 Mio. Euro netto, also nach Rückversicherung. Das ist ein Drittel über dem Vorjahr. Die Schäden aus Naturkatastrophen waren 2023 bei 160 Mio. Euro, im Jahr davor 120 Mio. Euro. Wir sehen höhere Schäden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...