Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung 2024 der Logwin AG

1| Vorlage des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

2| Vorlage der Berichte des Verwaltungsrats für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

3| Vorlage des Berichts des Abschlussprüfers (Réviseur d'entreprises agréé) für das am31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

4| Genehmigung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr sowie der Berichte des Verwaltungsrats und des Abschlussprüfers

5| Verwendung des Ergebnisses der Logwin AG für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

6| Ausschüttung an die Aktionäre

7| Genehmigung der Grundsätze der Vergütung für den Verwaltungsrat der Logwin AG

8| Vorlage des Vergütungsberichts der Logwin AG für das am 31. Dezember 2023 beendete Geschäftsjahr

9| Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder für die Ausübung ihrer Mandate während des am 31. Dezember 2023 beendeten Geschäftsjahres

10| Bestellung von Verwaltungsratsmitgliedern

11| Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024

12| Rückkauf eigener Aktien

13| Vergütung der nicht exekutiven Verwaltungsratsmitglieder



Tagesordnung der außerordentlichen Hauptversammlung der Logwin AG

1| Anpassung der Zahl der Aktien in die das genehmigte Kapital eingeteilt ist von einer Million fünfhundertneuntausend einhundertfünf (1.509.105) Aktien auf eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) Aktien undVerlängerung der Genehmigung an den Verwaltungsrat, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschließt (nämlich am 16. April 2024) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger Recueil électronique des sociétés et associations (Luxemburger Handelsblatt), das gezeichnete Aktienkapital ganz oder teilweise unter Berücksichtigung der in der Satzung der Gesellschaft aufgeführten Bedingungen im Rahmen des genehmigten Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen.

2| Änderung von Artikel 5 (2) und (3) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 1 der außerordentlichen Hauptversammlung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"(2) Zusätzlich zum gezeichneten Kapital aus Absatz 1 dieses Artikels gibt es ein genehmigtes Kapital der Gesellschaft in Höhe von insgesamt 68.700.000 (achtundsechzig Millionen siebenhunderttausend), eingeteilt in weitere eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) neu auszugebende Aktien ohne Nennwert.

(3) Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, für eine Dauer beginnend am Tag der außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, welche die Verlängerung des genehmigten Kapitals beschlossen hat (nämlich am 16. April 2024) und endend am fünften (5) Jahrestag nach der Veröffentlichung des Protokolls dieser außerordentlichen Hauptversammlung im Luxemburger Recueil électronique des sociétés et associations (Luxemburger Handelsblatt), das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer Aktien ohne Nennwert mit oder ohne Agio ("prime d'émission") gegen Bar-und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um eine Million fünfhundertundsechstausend vierhundertneunundachtzig (1.506.489) Aktien zu erhöhen. Bei solchen Kapitalerhöhungen besteht kein Bezugsrecht zu Gunsten der Aktionäre. Falls Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen vorgenommen werden, gelten die Bestimmungen von Absatz 5."

3| Einziehung beziehungsweise Annullierung mit sofortiger Wirkung von fünftausendeinhundertachtzig (5.180) bestehenden Aktien ohne Nennwert, die durch die Gesellschaft gehalten werden, so dass das Aktienkapital der Gesellschaft in zwei Millionen achthundertneunundsiebzigtausendzweihundertfünfzehn (2.879.215) Aktien eingeteilt wird, bei gleichzeitiger Erhöhung des gezeichneten Aktienkapitals auf den Betrag von einhunderteinunddreißig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 131.300.000) durch Überführung eines Betrages von zweihundertfünfunddreißigtausendsiebenhundertsiebenundneunzig Euro und achtzig Euro Cent (EUR 235.797,80) aus der Agioreserve an das Kapitalkonto ohne Ausgabe von neuen Aktien.

4| Änderung von Artikel 5 (1) der Satzung der Gesellschaft im Einklang mit dem Tagesordnungspunkt 3 der außerordentlichen Hauptversammlung, um ihm folgenden Wortlaut zu geben:

"(1) Das Grundkapital (gezeichnetes Aktienkapital) der Gesellschaft beträgt einhunderteinunddreißig Millionen dreihunderttausend Euro (EUR 131.300.000). Es ist eingeteilt in zwei Millionen achthundertneunundsiebzigtausend zweihundertfünfzehn (2.879.215) voll eingezahlte Aktien ohne Nennwert." Anwesenheits- und Mehrheitsbedingungen

Bei der ordentlichen Hauptversammlung ist keine Anwesenheitsmehrheit erforderlich. Die Beschlüsse der ordentlichen Hauptversammlung werden mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei der außerordentlichen Hauptversammlung muss mindestens die Hälfte des gezeichneten Aktienkapitals anwesend oder vertreten sein. Die Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung werden mit einer Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimmen gefasst. Grundkapital, Stimm- und sonstige Rechte

Des Weiteren stellt die Gesellschaft ihren Aktionären während eines ununterbrochenen Zeitraums ab dem Tag dieser Einladung bis zum Tag der Hauptversammlungen (einschließlich) die oben genannten Unterlagen (ausgenommen Eintrittskarte) auf ihrer Internetseite www.logwin-logistics.com

zur Verfügung. Hinweis zur Information über die Hauptversammlungen Informationen bezüglich der Hauptversammlungen können auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.logwin-logistics.com

