Die Kernkompetenz der Nordex SE liegt in der Entwicklung, Produktion, Projektierung und Wartung von Onshore-Windenergieanlagen. Der Fokus des Produktportfolios liegt auf leistungsstarken Anlagen, derzeit in der 3 bis 6+ MW-Klasse, für Märkte mit begrenzter Fläche und für Regionen mit begrenzter Netzkapazität, mit dem Ziel, die Stromkosten kontinuierlich zu senken. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 27. März um 14:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Felix Zander (Head of IR) von Nordex. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-03-27-14-00/NDX1-GR zur Verfügung gestellt.





