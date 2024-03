Lenovo hat mit dem Daystar Bot GS einen an den Roboterhund Spot von Boston Dynamics erinnernden neuen Roboter in der Pipeline. Viel ist noch nicht darüber bekannt, aber ein Merkmal sticht heraus: Der Daystar-Roboter läuft auf sechs Beinen. Im Herbst 2020 hatte Lenovo auf seiner Hausmesse Tech World einen Roboter vorgestellt, der von Menschen über eine Augmented-Reality-Brille in Echtzeit ferngesteuert werden kann. Der Daystar Robot ist vor allem ...

