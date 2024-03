Nicht nur in Metropolen, sondern auch in vielen deutschen Mittelstädten haben die Preise von Wohnungen binnen eines Jahres nachgegeben, und zwar um bis zu 14%. Dies zeigt eine Auswertung des Immobilienportals immowelt. Zugleich sind die Preise in mehr als jeder vierten Mittelstadt gestiegen. Im Rahmen der Analyse hat immowelt die Angebotspreise von Wohnungen in 54 ausgewählten mittelgroßen Städten in Deutschland einem Vorjahresvergleich unterzogen. In 38 dieser Städte mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern ...

