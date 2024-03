EQS-News: Shelly Group AD / Schlagwort(e): Sonstiges

Shelly Group forciert weitere Erschließung professioneller Marktsegmente durch Einbindung global etablierter Hard- und Software-Standards



Großes Interesse an Shelly-Produkten auf Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik Light + Building 2024

Integration des weltweit verbreiteten KNX-Protokolls für Haus- und Gebäudeautomation in Shelly Pro- und Shelly Pro PM-Produkte

Entwicklung eines DALI-implementierten Steuergerätes zur digitalen Steuerung von DALI-Beleuchtungssystemen

Neues Tool für Endkunden auf deutschem Markt zur Suche nach professionellen Installateuren



Sofia / München, 13. März 2024 - Die Shelly Group AD (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Building-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien, forciert die weitere Erschließung professioneller Marktsegmente. Dazu hat Shelly im Rahmen der Light + Building 2024, der Weltleitmesse für Licht und Gebäudetechnik, die Einbindung von global etablierten Hard- und Software-Standards bekannt gegeben. So profitieren die bestehenden KNX-Systeme für die Haus- und Gebäudeautomation sowie DALI-Systeme zur Beleuchtungssteuerung von den nahtlosen Integrations- und Erweiterungsmöglichkeiten der Shelly-Lösungen und -Produkte, ohne dass die bestehende Verkabelung geändert oder erweitert werden muss. Darüber hinaus bietet Shelly ab sofort ein neues kostenloses Tool an, das Endkunden auf dem deutschen Markt mit Elektrikern für die Installation ihrer Produkte verbindet.

Durch die Integration des KNX-Protokolls in die Relais und Dimmer der Produktreihen Shelly Pro und Shelly Pro PM können Automatisierungsabläufe mit anderen KNX-kompatiblen Komponenten aufeinander abgestimmt werden. Auf diese Weise lassen sich KNX-Automatisierungslösungen einfach skalieren, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden und zukunftssichere Flexibilität und Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten. Shelly Pro Geräte tragen durch den Zugang zu den umfangreichen Steuerfunktionen und Szenarien des Protokolls zu Energieeffizienz, Komfort und Bequemlichkeit bei. KNX ist ein weltweiter Standard für die Haus- und Gebäudeautomation, der die komplette Gebäudesteuerung einschließlich Beleuchtung, Heizung, Lüftung und Klimatechnik, Beschattung, Sicherheit, Energie und mehr ermöglicht.

Durch die hohe Flexibilität der Shelly-Produkte und -Lösungen können DALI-kompatible Beleuchtungssysteme ohne Änderung der Verkabelung konfiguriert werden. Die nahtlose Konnektivität von Shelly-Produkten und Lösungen mit digitalen DALI-Beleuchtungssystemen wird durch einen Controller zur Steuerung von DALI-Vorschaltgeräten erfolgen. So lassen sich in verschiedenen Räumen oder Bereichen von Wohn- und Geschäftsgebäuden situativ unterschiedliche Lichtfunktionen und -stimmungen erzielen, die dann einfach angepasst und optimiert werden können. Shelly wird ihr erstes DALI-implementiertes Steuergerät noch im ersten Halbjahr 2024 vorstellen. Entwickelt und verwaltet von der Digital Illumination Interface Alliance, einem weltweiten Konsortium führender Hersteller von Beleuchtungsanlagen, dient DALI der Verwaltung, Konfiguration und Programmierung von Beleuchtungssystemen.

Neben zahlreichen Neuheiten, darunter in den Produktkategorien Shelly BLU und Qubino Wave präsentierte Shelly auf der Light + Building 2024 mit der "Installateur Suche" auch ein neues Tool zur Unterstützung von Fachbetrieben. So können Endkunden mit dem kostenlosen Such-Tool auf www.shelly.com/de/installateursuche einfacher den passenden Elektriker für die Installation von Shelly-Produkten und -Lösungen finden. Elektriker können sich unter dem gleichen Link registrieren und erhalten so die Möglichkeit, zusätzliche Aufträge durch die Installation von Shelly-Produkten und -Lösungen zu generieren. Nach der Testphase in Deutschland wird Shelly die "Installateur Suche" in weiteren Regionen einführen.



Dimitar Dimitrov, Co-CEO von Shelly Group, kommentiert: "Die Leidenschaft, mit der wir neue Produkte entwickeln und benutzerfreundlich gestalten, liegt in der DNA unseres Unternehmens. Das große Interesse an unseren Produkten und Lösungen auf der Light + Building 2024 unterstreicht nicht nur, dass wir am Puls der Zeit sind, sondern unermüdlich danach streben, unseren Kunden, professionellen Anwendern ebenso wie Endkunden immer neue Smart-Building-Möglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns besonders, dass sich mit KNX nun auch der Gold-Standard für Haus- und Gebäudeautomation in der kompletten Gebäudesteuerung auf die Zukunftsfähigkeit von Shelly-Produkten und -Lösungen stützt."



Wolfgang Kirsch, Co-CEO von Shelly Group, ergänzt: "Die Erweiterung unseres Produktportfolios und die immer einfachere Installation unserer Lösungen tragen ebenso zu unseren Wachstumsbestrebungen bei wie die Erschließung professioneller Marktsegmente durch den Einsatz weltweit etablierter Hard- und Softwarestandards. Durch die einfache Verbindung unserer Endkunden mit professionellen Installateuren entsteht eine für alle Beteiligten vorteilhafte Situation. So binden wir Kunden und professionelle Anwender stärker an uns und bauen damit unsere Marktdurchdringung und Wettbewerbsposition aus."



Über Shelly Group

Die Shelly Group AD ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



