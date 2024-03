Negative Serie in Performance:13.03.2020: AT&S: Schlechteste Performance Serie: -37.29% (7 Tage von Kurs 16.25 Euro auf 10.19 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -8.78 zum ATX TR zum Kalender 13.03.2020: EVN: Schlechteste Performance Serie: -24.59% (6 Tage von Kurs 15.7 Euro auf 11.84 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von 1.88 zum ATX TR zum Kalender 13.03.2020: FACC: Schlechteste Performance Serie: -36.39% (6 Tage von Kurs 9.935 Euro auf 6.32 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -9.92 zum ATX TR zum Kalender 13.03.2020: Verbund: Schlechteste Performance Serie: -28.80% (6 Tage von Kurs 45.9 Euro auf 32.68 Euro, die Serie endete am 13.03.2020), ein Alpha von -2.33 zum ATX TR zum Kalender 13.03.2020: Pierer Mobility: Schlechteste ...

