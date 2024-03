Nachdem der Dow Jones bereits im Februar sein Allzeit-Hoch markiert hatte, folgen in diesen Tagen fast täglich neue Höchststände bei den führenden Aktienindizes Nasdaq100, S&P500, EuroStoxx50, DAX und dem japanischen Leitindex Nikkei225. Der DAX hat heute vorbörslich bereits die Marke von 18.000 Punkten geknackt, ein Plus von 7,5 Prozent allein in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...