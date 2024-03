DETTINGEN/ERMS (dpa-AFX) - Der schwäbische Autozulieferer ElringKlinger hat das vergangene Geschäftsjahr trotz globaler Herausforderungen mit einem Umsatzrekord abgeschlossen. Der Erlös sei im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Prozent auf rund 1,85 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen anhand vorläufiger Zahlen am Mittwoch in Dettingen an der Erms (Kreis Reutlingen) mit. Der Umsatz habe damit einen Höchststand erreicht.

Eine schwächere Nachfrage im Seriengeschäft sowie ungünstige Wechselkurse hätten die Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte gebremst. Das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) lag mit gut 100 Millionen Euro dennoch fast ein Drittel höher als im Vorjahr.

Der Hersteller von Dichtungen, Brennstoffzellen und Ersatzteilen sieht sich gut gewappnet für die Transformation - auch weil seine Nettofinanzverbindlichkeiten laut der Mitteilung um 41 Millionen auf 323,2 Millionen Euro gesunken seien. Die vollständigen Jahreszahlen und seine Ziele für 2024 will ElringKlinger am 27. März veröffentlichen./bak/DP/stw