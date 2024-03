Die Aktie macht technisch und operativ weiterhin einen hervorragenden Eindruck. Von 2024 bis 2027 sieht der Konsens aktuell ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 18,2 % p. a. Allein in den letzten vier Wochen sind die Gewinntaxen für 2024 um 10 % gestiegen. Der Konzern profitiert von der Energiewende, dem Trend zu mehr Energieeffizienz und der Reallokation der Lieferketten. Zweistelliges Gewinnwachstum wird weiterhin lediglich mit KGV 11 für 2024 und KGV 9,5 für 2025 bezahlt.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 11.Schlaglichter dieser Ausgabe:- Bitcoin-ETFs gehen durch die Decke- Goldminenaktien springen an- Beeindruckendes Wachstum bei MANHATTAN ASSOCIATES- Unter der Lupe: KunststoffrecyclingBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info