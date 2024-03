Düsseldorf (ots) -- Abwechslungsreicher Trinkgenuss mit GROHE Blue Fizz Wassersprudler- Auf Knopfdruck die gewünschte Menge Kohlensäure in drei Stufen- Zuckerfrei und lecker: Wasserrezeptideen zum NachmachenZum Start ins neue Jahr ist die Motivation für eine gesündere Ernährung meist noch groß. Täglich ausreichend Wasser zu trinken, ist dafür eine gute Basis. Fällt der Verzicht auf süße Versuchungen wie Limonaden jedoch irgendwann zu schwer, müssen gute Alternativen her. Wer sich also nicht nur unnötige Kalorien, sondern auch das Schleppen von Wasserkästen sparen möchte, kann mit dem GROHE Blue Fizz Wassersprudler aus Leitungswasser aromatische und zuckerarme Getränke mit individuellem Kohlensäuregehalt zubereiten. Gesunde Zutaten liefern dabei wertvolle Vitamine und einen fruchtigen Geschmack - die passenden Rezeptideen gibt es hier:Granatapfel-Rosmarin: Fruchtiger Fitness-DrinkMit diesem Drink werden die Geschmacksknospen befeuert und die Verdauung angeregt. Granatäpfel enthalten viel Kalium, was wichtig für Herz, Muskeln und Nerven ist.[1]Zutaten:1 Granatapfel, ¼ Ananas, 1 Stängel Rosmarin, 2 Stängel MinzeZubereitung:Granatapfel halbieren und eine Hälfte entkernen. Ein Tipp, damit es nicht spritzt: Die Granatapfelhälfte unter Wasser halten. Die andere Hälfte mithilfe einer Zitruspresse auspressen. Ananas von Schale und Stunk befreien, in kleine Würfel schneiden und mit Granatapfelkernen und -saft in eine Karaffe geben. Rosmarin und Minze abwaschen und hinzufügen, mit 0,85 Litern nach Geschmack gesprudeltem Wasser aufgießen - fertig!Sellerie-Apfel: Vitaler Munter-MacherKlingt komisch, schmeckt umso besser. Sellerie kurbelt unseren Stoffwechsel an und unterstützt bei der Verdauung[2], Äpfel enthalten reichlich Nährstoffe und Vitamine.[3]Zutaten:3 Stängel Sellerie, 100 ml Apfelsaft, ½ ApfelZubereitung:Sellerie waschen und längs halbieren. Den halben (Bio-)Apfel ebenfalls waschen, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Alles nun in einer Karaffe mit 100 ml Apfelsaft und 0,85 Litern gesprudeltem Wasser aufgießen. Nicht länger als 30 Minuten ziehen lassen und dann genießen.Ingwer-Zitrone: Gesunde GaumenfreudeMit dem klassischen Ingwer-Zitronen-Rezept wird die Fettverbrennung angekurbelt und das Immunsystem mit einem Vitamin-C-Boost unterstützt.[4]Zutaten:2 Beutel Ingwertee, 1 Bio-ZitroneZubereitung:Ingwertee für sechs Minuten in 0,85 Litern kaltem, auf Wunschstärke aufgesprudeltem Wasser ziehen lassen. Bio-Zitrone waschen und halbieren. Eine Hälfte auspressen, die andere in Scheiben schneiden und dem Teewasser hinzugeben - fertig ist die gesunde Gaumenfreude!GROHE Blue Fizz: Bequem sprudelnDer Trinkwassersprudler GROHE Blue Fizz macht es leicht, Wasser nach Wunsch aufzusprudeln: Die Kohlensäure-Menge wird mit einem Drehknopf auf eine von drei Stufen - von leicht bis stark sprudelnd - eingestellt, dann reicht ein Knopfdruck für Wasser nach Geschmack. Mit GROHE Blue Fizz werden Kistenschleppen und der Gebrauch von Einwegflaschen überflüssig. Das hilft der Umwelt und dem Geldbeutel. Die mitgelieferte PET-Flasche mit 0,85 Litern Volumen, die frei vom Weichmacher Bisphenol A ist, wird sicher und einfach am Bajonettanschluss der kippbaren Flaschenhalterung befestigt. Wenn der CO2-Zylinder leer ist, ermöglicht der praktische Dreh- und Hebemechanismus einen schnellen Tausch. Neben der Basic-Version bietet GROHE eine Advanced-Version mit CO2-Restkapazitäts-Anzeige. Beide Versionen sind in Schwarz, Weiß und Schwarz-Weiß erhältlich.Erfahren Sie mehr über unsere GROHE Wassersysteme (https://wassersysteme.grohe.de/) und besuchen Sie unsere digitale Erlebnisplattform GROHE X (https://www.grohe-x.com/de-de/).[1] bvaeb: Gesundheit & Vorsorge, Ernährungstipps https://www.bvaeb.at/[2] Rheumazentrum Mittelhessen: Entzündungshemmer Sellerie https://rheumazentrum-mittelhessen.de/[3] Helios Gesundheitsmagazin: Wie gesund sind Äpfel? https://www.helios-gesundheit.de/magazin/[4] Apotheke im ES!: Tipps für die Jahreszeit: Heiße Zitrone und Heißer Ingwer https://www.apotheke-im-es.de/magazin/Pressekontakt:PRESSEBÜROMarkenzeichen GmbHBüro Düsseldorf - Cecilienallee 67, 40474 DüsseldorfTel. +49 211 9098 04 803Fax +49 211 90 98 04 84grohe@markenzeichen.dewww.markenzeichen.deOriginal-Content von: GROHE AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15261/5734647