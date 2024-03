Beflügelt von Zinsfantasien hat der DAX am Mittwoch erstmals die psychologisch wichtige Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Der deutsche Leitindex kletterte am Vormittag in der Spitze um 0,2 Prozent auf ein Allzeithoch von 18.001,42 Zählern. Die Aussicht auf bald sinkende Zinsen in den USA und im...

Den vollständigen Artikel lesen ...