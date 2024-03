Die Paul Group hat die ersten 25 Exemplare ihres Brennstoffzellen-Lkw PH2P aus der Serienproduktion an Kunden ausgeliefert. Beziehungsweise an Shell. Das Unternehmen hat diese dann über sein Pay-Per-Use-Modell an Logistiker vermittelt. Zu den ersten Unternehmen, die den PH2P einsetzen, zählen neben dem Logistiker DHL unter anderem der Baustoffhersteller und Baudienstleister Bachl, der Lebensmittelgroßhändler Troiber und der Logistiker Emde für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...