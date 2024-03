© Foto: Claudio Schwarz on Unsplash



Zalando überrascht mit seinen Zahlen und Anleger schicken die Aktie am Mittwoch zweistellig ins Plus. Experten sind uneins, ob das Unternehmen die hochgesteckten Ziele erreichen kann, Nach einem Jahr voller Herausforderungen blickt der Online-Modehändler Zalando optimistisch in die Zukunft. Trotz einer anhaltenden Konsumflaute in Europa, die auch 2024 spürbar sein dürfte, erwartet das Unternehmen in den folgenden Jahren ein signifikantes Wachstum und eine steigende Profitabilität. Diese positive Prognose veranlasste Investoren dazu, Zalando-Aktien zu kaufen, was zu einem beeindruckenden Kursanstieg von über 16 Prozent führte. Im Jahr 2023 waren die Konzernerlöse den Angaben zufolge um 1,9 …