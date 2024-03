© Foto: Federico Gambarini - dpa



Donnerstagfrüh stehen die Zahlen des Rüstungskonzerns Rheinmetall an. Eine Überraschung ist möglich und könnte der Aktie, trotz ihrer Rallye, weiteres Kurspotenzial geben.Als Rheinmetall vor fast genau einem Jahr in den DAX aufgenommen wurde, kostete die Aktie des Rüstungskonzerns 249,80 Euro. Seither hat sich viel getan. Ein Auftrag nach dem anderen trudelte bei den Düsseldorfern ein, häufig im dreistelligen Millionenvolumen. So auch heute wieder, als Spanien für sein Heer für insgesamt 208 Millionen Euro Artilleriegeschosse bestellte. Mittlerweile pendelt der Kurs um 419 Euro - das entspricht einem Kursgewinn von etwa 68 Prozent. Ob es für die Aktie in diesem Tempo weitergeht, hängt nicht …