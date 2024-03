Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Vulcan Energy Resources hat in den vergangenen Wochen an den Börsen mittlerweile eine echte Trendwende hingelegt. Am Mittwoch ging es für den Titel um gut 15 % nach oben. Die Aktie hat damit auch die Marke von 2 Euro wieder überwunden - was durchaus ein ernstes Zeichen für eine starke zumindest charttechnische Erholung darstellen dürfte. Vulcan Energy Resources: [...]

