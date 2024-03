Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Die Chinesen von BYD sind in den vergangenen Tagen deutlich stärker geworden. Am Mittwoch gab der Wert in den ersten Stunden zwar etwas nach, allerdings bleibt die Aktie mit gut 24 Euro auf gutem Weg. Der Titel hat dabei seit Anfang Februar unter Schwankungen ausgehend von nur noch gut 20 Euro mittlerweile etwa 20 % zugelegt. Die Gründe sind vielschichtig und lassen [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...