Der Panzergetriebehersteller Renk kam mit viel Euphorie an die Börse. Innerhalb kürzester Zeit hat sich die Aktie beinahe verdoppelt, ehe eine Konsolidierung einsetzte. Rüstungsaktien sind aber weiterhin gefragt, der Zyklus ist noch immer am Anfang. Dabei sieht Renk gerade in Deutschland weiterhin viel Nachholbedarf.Während aus dem Ausland neue Aufträge kämen, bestelle Deutschland "vergleichsweise wenig", übt Renk-Chefin Susanne Wiegand im Handelsblatt Kritik. Auch zwei Jahre nach dem Ausrufen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...