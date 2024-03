Original-Research: Masterflex SE - von Montega AG



FY23: Zweistellige EBIT-Steigerung trotz Konjunkturschwäche - Erlösentwicklung dürfte zu Jahresbeginn verhalten bleiben

Masterflex hat am Montag vorläufige Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2023 vorgelegt. Diese bestätigten das bereits in den vergangen Monaten gezeichnete Bild von einem sehr schwachen Marktumfeld im zyklischen Industriebereich, der jedoch v.a. ergebnisseitig durch eine starke Entwicklung der nicht-zyklischen Geschäftsfelder überkompensiert wurde.

Deutliches Ergebniswachstum bei abnehmender Umsatzdynamik: In Q4 lastete die eingetrübte Konjunktur besonders auf der Top Line-Entwicklung und führte zu einem Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahresquartal (22,1 Mio. EUR, -8,6% yoy). Im Vergleich zum dritten Quartal (-2,4% yoy) verstärkte sich der Erlösrückgang nochmals. Die Ursachen hierfür liegen u.E. in den zuletzt von uns beschriebenen gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten (vgl. Comment vom 09.02.2024), die die Auftragslage innerhalb der konjunktursensiblen Geschäftsfelder von Masterflex eingetrübt haben. Der FY23-Umsatz i.H.v. 101,1 Mio. EUR liegt sowohl unterhalb der Guidance als auch unterhalb unserer Prognose (MONe: 104,3 Mio. EUR). Wir erwarten auf Basis der aktuellen Datenlage (ifo-Geschäftsklima Vorleistungsgüter Feb.: -25,1) auch für Q1 2024 ein anspruchsvolles Marktumfeld und folglich einen Umsatzrückgang.



Das Ergebnis konnte gerade unter Berücksichtigung der Top Line-Entwicklung überzeugen und erneut zweistellig zulegen (FY23-EBIT: 12,6 Mio. EUR, Marge: 12,5%, +1,1 PP yoy). Damit hat Masterflex einen Wert knapp über dem Mittelpunkt der eigenen Guidance sowie leicht über unseren Erwartungen (MONe: 12,4 Mio. EUR) erzielt. Die Verbesserung im Vorjahresvergleich ist u.E. zum einen auf eine Verbesserung der Rohertragsmarge aufgrund der Veränderung der Umsatzverteilung hin zu hochmargigen, konjunkturresistenten Produkten sowie zum anderen auf Einsparungen in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen zurückzuführen. Gerade das EBIT-Wachstum im umsatzseitig rückläufigen 2. Halbjahr (H2-EBIT: 6,0 Mio. EUR, +27,7% yoy) zeugt von einer hervorragenden Unternehmensleistung. Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung wird das Management die Dividende zum 4. Mal in Folge (0,25 EUR je Aktie) anheben.



Erlösentwicklung in Q1 dürfte verhalten ausfallen: Für das Jahr 2024 erwartet Masterflex zwar ein moderates Umsatzwachstum, wir positionieren uns aufgrund der bereits erläuterten Konjunkturlage jedoch darunter und erwarten erst in H2, v.a. basierend auf der vorteilhafteren Vergleichsbasis, wieder ein Top Line-Wachstum. Aufgrund der anhaltend positiven Lage im Bereich Medizintechnik und Luftfahrt prognostizieren wird jedoch eine Ausweitung der EBIT-Marge (MONe: 12,8%). Diese Einschätzung deckt sich mit der unternehmenseigenen Erwartung einer weiteren Ergebnisverbesserung.



Fazit: Das Jahr 2023 stand vor allem in H2 unter schwachen Vorzeichen. Obwohl sich diese letztlich auch in der Umsatzentwicklung von Masterflex niederschlugen, konnte das Unternehmen seine EBIT-Marge deutlich steigern. Das anhaltend anspruchsvolle Marktumfeld wird u.E. noch im 1. Halbjahr zu einem Umsatzrückgang führen, bevor eine Erholung in H2 einsetzen sollte. Wir reduzieren unsere Prognosen daher leicht. Aufgrund der langfristigen Wachstumsaussichten bei weiter anhaltenden Margenverbesserungen bestätigen wir unsere Kaufempfehlung mit einem neuen Kursziel i.H.v. 15,00 EUR (vorher: 16,00 EUR).







