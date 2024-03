Nasdaq Stockholm AB: New long name for the instruments issued by Nordea Bank Abp

Upon request by the issuer, the long name for an instruments issued by Nordea Bank Abp will change, please see below. The change will be valid as of March 14, 2024. ISIN OLD LONG NEW LONG NAME NAME -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- SE0021503257 MINI L Super Micro NORDNET 03 MINI L SUPER MICRO NORDNET 03 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021620903 MINI L Super Micro NORDNET 09 MINI L SUPER MICRO NORDNET 09 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021503265 MINI L Super Micro NORDNET 04 MINI L SUPER MICRO NORDNET 04 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021501079 MINI L Super Micro NORDNET 02 MINI L SUPER MICRO NORDNET 02 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021620895 MINI L Super Micro NORDNET 08 MINI L SUPER MICRO NORDNET 08 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021620887 MINI L Super Micro NORDNET 07 MINI L SUPER MICRO NORDNET 07 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021503307 MINI S Super Micro NORDNET 06 MINI S SUPER MICRO NORDNET 06 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021501103 MINI S Super Micro NORDNET 03 MINI S SUPER MICRO NORDNET 03 -------------------------------------------------------------------------------- SE0021623063 MINI S Super Micro NORDNET 09 MINI S SUPER MICRO NORDNET 09 --------------------------------------------------------------------------------