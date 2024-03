Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

13.03.2024 / 17:47 CET/CEST

AI Act der EU muss Chancen der Künstlichen Intelligenz in den Mittelpunkt stellen



(München, 13.03.2024). Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., zur heutigen Zustimmung des Europaparlaments zum Gesetz über Künstliche Intelligenz (AI Act):



"Trotz der Änderungen, die am AI Act zuletzt noch vorgenommen wurden, besteht unsere Sorge fort, dass eine überbordende KI-Regulierung zur Innovationsbremse wird. Das darf nicht passieren. Denn Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts, deren Potenziale wir nicht ungenutzt liegen lassen können.



Vielmehr müssen wir unsere Bemühungen intensivieren, zu unseren Wettbewerbern aus den USA oder Asien aufzuschließen. KI-Technologien brauchen unsere Unterstützung, damit aus ihnen erfolgreiche Innovationen entstehen können.



Jetzt muss es darum gehen, bei der Umsetzung der neuen Regelungen den Fokus auf einfache praktische Handhabbarkeit zu legen und weiter fortbestehende Unklarheiten schnellstmöglich auszuräumen. Unternehmen und Forschungseinrichtungen brauchen Orientierung, was geht und wie es geht. Bereits bei der EU-DSGVO haben wir gesehen, dass Unklarheiten im Rechtsrahmen lähmend wirken können. Solche selbst gebauten Hürden können wir uns in zentralen Zukunftstechnologien nicht leisten.



Harmonisierung ist dann Basis für wirtschaftlichen Erfolg, wenn gemeinsame Regeln überall auch gleich verstanden und vor allem angewandt werden. Insofern befürworten wir auch ein starkes Engagement der Bundesregierung im EU AI Board."



Kontakt: Tobias Rademacher, Tel. 089-551 78-399, E-Mail: tobias.rademacher@ibw-bayern.de





