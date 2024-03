Straubing (ots) -



Zu helfen, ist keine freundliche Geste und kein Gnadenakt, sondern eine völkerrechtliche Verpflichtung. Deshalb ist es zu begrüßen, dass Deutschland und die Bundeswehr sich an der Versorgung der palästinensischen Bevölkerung beteiligt, die Luftwaffe wird in humanitärer Mission in das Krisengebiet fliegen und Hilfsgüter abwerfen. Und er ist auch im Interesse der beteiligten westlichen Länder, in denen sich besonders Menschen muslimischen Glaubens mit der Bevölkerung im Gazastreifen solidarisieren. Die Luftbrücke für den Gazastreifen ist ein wichtiges Signal, dass bei aller Solidarität mit Israel das Leid der Palästinenser gesehen wird. So wird islamistischen Scharfmachern der Wind aus den Segeln genommen.



