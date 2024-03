DJ PTA-Adhoc: MDF Property Performance AG: Begebung Anleihe

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Holzkirchen (pta/13.03.2024/17:35) - Die MDF Property Performance AG (www.mdfppag.com), ein Immobilienentwickler mit Fokus auf lukrativen Wohnimmobilien in erstklassigen Lagen, hat am 12. März 2024 ihre erste Unternehmensanleihe an der Frankfurter Börse begeben. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 250 Millionen EUR und zahlt über die Laufzeit bis 2029 einen jährlichen Kupon von 6.125%.

Die Anleihe richtet sich an qualifizierte und institutionelle Anleger, die sich für immobilienbezogene Investitionen in europäischen Top-Standorten interessieren. Als Reaktion auf veränderte Rahmenbedingungen sowohl bei der Finanzierung als auch beim erhöhten Bauträgerrisiko setzt die MDF Property Performance AG einen innovativen Ansatz um, der nicht nur profitabler ist, sondern auch die eingesetzten Ressourcen optimal zum Einsatz bringt. "Property Performance" basiert auf sicheren, schnellen und profitablen Immobilienentwicklungen ausschließlich bis zum Baubeginn und an Standorten strategischer Investitionen von Blue-Chip-Unternehmen in Europa.

(Ende)

Aussender: MDF Property Performance AG Adresse: Rudolf-Diesel-Ring 11, 83607 Holzkirchen Land: Deutschland Ansprechpartner: Anna Schumann-Halder Tel.: +49 8024 4673804 E-Mail: a.schumann-halder@mdfppag.com Website: www.mdfppag.com

ISIN(s): DE000A382822 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2024 12:35 ET (16:35 GMT)