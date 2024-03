DJ XETRA-SCHLUSS/DAX in Rekordlaune nimmt nächste Hürde

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch zunächst weiter nach oben gegangen, im Tagesverlauf wurden dann aber auch Gewinne mitgenommen. Der DAX schloss mit 17.961 Punkten knapp im Minus. Kurzfristig schaute der deutsche Leitindex mit 18.001 Zählern über eine weitere runde Marke. Auch wenn sich der Index zur Wochenmitte teils recht lethargisch zeigte, brauchte er für die jüngst zurückgelegte Strecke von Tausend Punkten gerade einmal einen Monat. Die Berichtssaison lieferte ein Fundament für dieses Plus. Am Berichtstag überzeugte zum Beispiel Zalando, die nach Zahlenausweis und Ausblick gleich um knapp 19 Prozent in die Höhe schossen. Während die Gewerkschaften momentan den Bahn- und den Flugverkehr teils zum Erliegen bringen, legte an der Börse die Aktie von Sixt um 1,6 Prozent zu, der Autovermieter gilt als einer der Gewinner solcher Tage.

Zalando strebt deutlich mehr Marge an

Die neuen Mittelfristziele von Zalando sahen auf den ersten Blick gut aus, wie die Analysten von Barclays urteilten. Zalando sieht langfristig mit der neuen Aufstellung ein deutliches Margenpotenzial und strebt eine bereinigte EBIT-Marge von 10 bis 13 Prozent an. Das vierte Quartal 2023 habe dagegen einen ähnlichen Trend wie in den vergangenen Quartalen gezeigt: Der Umsatz fiel schwächer als erwartet aus, die Profitabilität besser.

Eon gewannen nach Zahlenausweis 6 Prozent. Der Energiekonzern habe sich für sein organisches Wachstum "aggressivere" Ziele gesetzt als am Markt erwartet, kommentierte JP Morgan. Das Management des Versorgers stehe eigentlich im Ruf, konservativ zu sein.

Die Analysten der Citi werteten bei Adidas (+3,8%) positiv, dass der Sportartikelhersteller die Wachstumsaussichten für das erste Quartal 2024 angehoben habe und das Lagerbestandsmangement besser ausfalle als erwartet. Auch wenn die 2024er Prognose zunächst nur bestätigt wurde, bestehe das Potenzial für höhere Ziele im Jahresverlauf.

Mit einem Abschlag von gut 5,9 Prozent stellten VW das Schlusslicht im DAX. Als belastend wurden an der Börse die Aussagen von CFO Arno Anlitz gewertet, der von einem langsameren Start in das Jahr gesprochen habe. In einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren sagte er zudem, dass es Lieferengpässe bei einigen Audi-Modellen gebe. Antlitz sagte aber auch, dass das Unternehmen in der zweiten Jahreshälfte aufholen sollte. Porsche AG gaben einen Teil der Vortagesgewinne wieder ab und schlossen 4,3 Prozent im Minus.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 17.961,38 -0,0% +7,22% DAX-Future 17.989,00 +0,1% +6,24% XDAX 17.981,87 -0,0% +7,24% MDAX 26.352,47 -0,2% -2,89% TecDAX 3.438,55 -0,7% +3,03% SDAX 14.002,95 +0,0% +0,31% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,72% -41 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 23 0 4.241,0 94,8 93,7 MDAX 18 32 0 516,7 28,8 33,6 TecDAX 5 23 2 847,3 21,7 20,7 SDAX 33 32 5 103,2 7,6 6,9 ===

March 13, 2024 12:51 ET (16:51 GMT)

