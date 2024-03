Versicherungsvermittlung ist rechtlich ein hochreguliertes Tätigkeitsgebiet, bei dem aus verschiedenen Richtungen Haftungsgefahren lauern. Der Beitrag zeigt auf, worauf in der Beratung, bei der Datensicherheit, dem Inkasso sowie dem Maklerauftrag zu achten ist und wie die Haftung am besten vermieden werden kann. Ein Artikel von Dr. Stefan Segger, Rechtsanwalt und Geschäftsführer der Segger Rechtsanwaltsgesellschaft mbHHaftungsrisiken bei Versicherungsmaklern können in allen Bereichen minimiert werden, ...

