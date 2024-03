Die Rosinger Group begleitet die in Wien ansässige BSP Immobilien AG in das Segment direct market plus oder direct market der Wiener Börse. Damit outet die Rosinger Group einen weiteren Börsenaspiranten. Erst vor einigen Tagen wurde bekanntgemacht, dass die in Meran ansässige ReGuest AG noch heuer an die Börse geführt wird. Die BSP Immobilien AG steht im wirtschaftlichen Eigentum der Unternehmer Mario Bruckner-Simon und Alexander Pongratz. Es ist zeitnah geplant, die ebenfalls im wirtschaftlichen Eigentum von Mario Bruckner-Simon und Alexander Pongratz stehende BSP Immobilien Invest GmbH samt aller Tochterunternehmen im Zuge einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in die BSP Immobilien AG einzubringen. Wenige Monate danach - voraussichtlich im 2 ....

