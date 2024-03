© Foto: picture alliance / imageBROKER | David & Micha Sheldon



Der Preis für Kakao ist in diesem Jahr bereits um fast 70 Prozent gestiegen, doch das könnte erst der Anfang sein. Experten rechnen mit einem anhaltend viel zu niedrigen Angebot.Kakao-Futures sind in New York auf ein neues Rekordhoch geklettert und haben zum ersten Mal die Marke von 7.000 US-Dollar überschritten. Ausgelöst wurde die Rallye durch Befürchtungen, dass das knappe Angebot weder jetzt noch in absehbarer Zukunft die Nachfrage der Schokoladenhersteller decken könnte. Der aktivste Kontrakt stieg am Dienstag sogar um 5,5 Prozent auf 7.096 US-Dollar, wie aus Bloomberg-Daten hervorgeht. Das entspricht einem bisherigen Jahresgewinn von rund 68 Prozent. Höhere Kosten haben die …