Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Im Rennen um das Weiße Haus scheint die Wall Street gespalten: Einerseits zieht die Aussicht auf Steuervorteile und Deregulierung unter Trump große Investoren an, andererseits sorgen die politische Unberechenbarkeit und der drohende Isolationskurs Trumps für Nervosität. Sandra Navidi, Wall-Street-Expertin, berichtet von einer ambivalenten Stimmung hinter den Kulissen: Während manche ihre Unterstützung für Trump überdenken, fürchten andere seine Reaktionen bei fehlendem Rückhalt. Ungeachtet der politischen Präferenzen deutet die Diskussion darauf hin, dass die Märkte sich langfristig anpassen werden, unabhängig von der politischen Führung. Die Unsicherheit über die zukünftige Wirtschaftspolitik, insbesondere in Bezug auf Schuldenaufnahme, KI-Regulierung und Kartellrecht, lässt Investoren und CEOs allerdings vorsichtig in die Zukunft blicken. Welches Kalkül die Investment-Profis mit Blick auf die Wahl verfolgen: Das und mehr jetzt im Interview.